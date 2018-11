Gezocht: een deskundige mobiliteit, een administratief medewerker en een deeltijds toezichter Stefan Van de Weyer

19 november 2018

16u27 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg is momenteel naarstig op zoek naar een deskundige mobiliteit, een administratief medewerker HRM en een deeltijds toezichter.

De deskundige mobiliteit zal onder leiding van het diensthoofd patrimonium in de afdeling grondgebiedzaken werken. Hij of zij staat onder andere in voor het uitwerken van de doelstellingen inzake mobiliteit. De administratief medewerker staat in voor de personeelsadministratie en loonadministratie van gemeente en ocmw-personeel. De deeltijds toezicht staat ondermeer in voor de middagbewaking in de gemeentelijke basisscholen. Meer info over deze jobs en hoe je vacature te versturen staan vermeld op www.huldenberg.be/vacatures