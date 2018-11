Geploeter van crisis naar crisis door professor Hendrik Vos Lezing over de Europese Unie Stefan Van de Weyer

26 november 2018

13u56 1 Huldenberg Op donderdag 29 november zakt professor Hendrik Vos, verbonden aan de Universiteit van Gent, af naar parochiezaal Pastoorsbos in de Rochusstraat 11 in Huldenberg. Hij zal er tussen 20 en 22 uur een uitgebreide lezing brengen over het wel en wee van de Europese Unie van de voorbije periode.

“De voorbije jaren werd de Europese politiek beheerst door allerlei problemen zoals ondermeer de eurocrisis, de Oekraïnecrisis, luxleaks, de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis. Telkens opnieuw worden de lidstaten van de Europese Unie met uitdagingen geconfronteerd die ze moeilijk alleen de baas kunnen. Telkens opnieuw blijkt ook hoe moeilijk het is om een gemeenschappelijke Europese aanpak uit te werken. De voorbije jaren leek Europa dan ook van crisis naar crisis te ploeteren. Elegant is dat niet, effectief misschien ook niet. Maar tegelijk valt de Europese Unie ook niet uit elkaar. Integendeel, geleidelijk aan lijkt de unie meer greep te krijgen op de lidstaten”, aldus het organiserende Davidsfonds Huldenberg.

In deze lezing bekijkt professor Hendrik Vos aan de hand van concrete voorbeelden hoe Europa met crisissen omgaat en hoe de leiders zich van top naar top slepen. Nooit lijkt er echt een doorbraak te komen, maar een ontrafeling van de integratie komt er evenmin. Welke lijm houdt die de lidstaten steeds aan de onderhandelingstafel en tot wat zal dit leiden? En wat te denken over de Brexit?

Uiteraard is er alle ruimte voor vragen, bedenkingen en opmerkingen vanuit het publiek. De prijs om deel te nemen bedraagt tien euro. Reserveren kan via marie-anne.delanote@telenet.be of via www.huldenberg.davidsfonds.be.