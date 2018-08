Genieten van de stoet met 'Charlepoeng-bier' 10 augustus 2018

02u47 0

De Biergilde Dijleland brouwt speciaal om de drie jaar een lekker biertje ter ere van de Rochusommeganck. Vanaf dit jaar is dit biertje omgedoopt tot Charlepoeng - Rochusommeganck. Het brouwsel bevat enkel water, mout, hop en gist.





Het bier is te verkrijgen op 12 augustus in het Kasteelpark. Daarna in verschillende horecazaken in de druivenstreek, zolang er voorraad is. Wens je zelf een bak bier dan kan dat bij de Biergilde zelf. Dit kan elke tweede zondag van de maand in de Elzasstraat 9 in Huldenberg vanaf oktober 2018 of bij Fine Food Vanderperren en The Drinks in Huldenberg. Eens alles op is het nog eens de volle drie jaar wachten op dit heerlijk biertje. (SVDL)