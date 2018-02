Gemeente zoekt kunst 09 februari 2018

Huiskamerconcerten, kunst op bijzondere locaties, proeven van acteren, theater op het plein, plaatselijke muzikanten aan de slag, poëzie, film of de langste dansketting? Het kan allemaal tijdens de Huldenbergse Kunstenweek tussen 27 april en 6 mei. Nog op zoek naar een plek om je talent te tonen of stel je zelf graag je huiskamer of tuin ter beschikking? Stuur een mailtje naar cultuur@huldenberg.be. (SVDL)