Gemeente stelt zich kandidaat voor Bouwmeester Scan 09 februari 2018

Het gemeentebestuur heeft zich op vraag van Groen kandidaat gesteld voor de Bouwmeester Scan van de Vlaamse overheid. Experts van de Vlaamse Bouwmeester brengen het ruimtegebruik van de gemeente en deelgemeenten in kaart en stellen daarna concrete projecten en beleidsmatige ingrepen voor. Huldenberg hoopt een van de vier gemeenten uit de provincie te worden die hiertoe toegang zal verkrijgen.





Met de Bouwmeester Scan kan een diagnose peilen naar de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes. De scan heeft ook bijzondere aandacht voor de link tussen het ruimtegebruik en de uitdaging rond het verminderen van broeikasgassen. Groen wil via de scan sneller oplossingen vinden voor betaalbaarder woningen, veiliger mobiliteit voor fietsers en voetgangers en de evolutie naar een klimaatneutrale gemeente.





Gemeenteraadslid en fractieleider van Groen Ugo Magnus is blij. "Nadat ik ons standpunt had toegelicht, vond de hele gemeenteraad dit project erg interessant. De burgemeester was aangenaam verrast en overtuigd. Er kan een boeiend project ontstaan om de gedroomde mix van natuur en wonen in de praktijk te toetsen", wist Magnus. "Hopelijk kunnen we met de Bouwmeester Scan ons tekort aan sociale woningen in evenwicht brengen." (SVDL)