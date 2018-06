Gemeente krijgt jaarlijks lawaai van 46.000 vliegtuigen te verwerken 06 juni 2018

Huldenberg krijgt al decennia lang veel meer dan haar deel afkomstig van het vliegtuiglawaai van Zaventem, dit lot delen ze samen met Wezembeek-Oppem, Overijse, Tervuren en Kraainem. De gemeente eist een evenwichtige verdeling van de lasten in dit aanslepend en complex dossier. In cultuurzaal Den Elzas gaf de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal uitleg aan de bewoners van de gemeente.





Philippe Touwaide, Eleni Wourwoukas en Juan Torck van Brussels Airport Mediation en Belgocontrol stonden ruim 80 geïnteresseerden te woord. Het werd duidelijk dat er jaarlijks ongeveer 46.000 vliegtuigen opstijgen boven Huldenberg.





"Ze kwamen met neutrale info omtrent het gegeven dat we bij de slechtsten van de klas zitten qua vliegtuighinder", wist Huldenbergs burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. Enkele bewoners meldden dat de vliegtuigen soms amper 300 meter boven hun woningen vloog. Dit werd weerlegd, de minimumhoogte van de vliegtuigen was minimaal 1,5 kilometer.





De bewoners vroegen meer spreiding, het werd duidelijk dat dit momenteel geen optie is. De vertegenwoordigers van Belgocontrol wezen erop dat er nooit sprake kan zijn van een volledige spreiding van het luchthavenverkeer door de technische beperktheid van de banen in andere richtingen. "We moeten waarschijnlijk geen hoop koesteren OP een betere spreiding. Het is aangewezen om met lotgenoten Kraainem, Tervuren, Overijse en Wezembeek-Oppem samen te zitten en de situatie te bespreken om zo naar de luchthaven met een voorstel te trekken", wist Vangoidtsenhoven. (SVDL)