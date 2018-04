Gemeente Huldenberg op zoek naar enthousiaste collega en technisch assistent 12 april 2018

De gemeente Huldenberg is op zoek naar een enthousiaste collega, in de vorm van een technisch assistent. Dit voor een tijdelijke vervanging op de dienst Werken in Eigen Beheer. De vervanging kan zo snel mogelijk ingaan en duurt tot en met 31 mei 2018, verlenging is mogelijk. Meer info over het takenpakket vind je op www.huldenberg.be/page/vacatures. Ben jij diegene die even met school gestopt is, heb jij even pauze genomen en wens je terug te herstarten op de arbeidsmarkt? Wens je ervaring op te doen of heb je nog een andere goede reden om ons team te versterken? Solliciteer tot en met zondag 15 april of stuur je vraag naar





personeelsdienst@huldenberg.be.





(SVDL)