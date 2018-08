Gemeente draagt Afrikaanse vrouwenrechtenactiviste Marie-Pierre Nyatanyi voor als vredesvrouw 22 augustus 2018

In december 2018 zullen het Platform 1325, de Vrouwenraad en de CFFB opnieuw een aantal vredesvrouwen huldigen. De gemeente Huldenberg draagt binnenkort Afrikaanse vrouwenrechtenactiviste Marie-Pierre Nyatanyi uit Sint-Agatha-Rode voor als vredesvrouw.

In het verleden maakte ze onder meer promotie voor de Afrikaanse vrouw op de arbeidsmarkt en auteur van "Femmes de la diaspora africaine", gepubliceerd in 2016.





VN-resolutie 1325

"Een vredesvrouw werkt vanuit een sterke overtuiging aan duurzame vrede. Ze is solidair met vrouwen in allerhande situaties en laat haar stem horen in vredesonderhandelingen, pleit voor geweldloosheid en vrede. Ze werkt samen, meestal ook met vrouwen uit de diaspora, aan de empowering van zusterorganisaties in het buitenland die strijden tegen geweld. Ze bewijst dat VN-Resolutie 1325 concreet en efficiënt uitgevoerd en toegepast kan worden", klonk het bij de gemeente Huldenberg. Kandidaten kunnen tot 10 oktober voorgedragen worden. Ze moeten uiteraard aan een reeks criteria voldoen om in aanmerking te komen, die vind je op het nominatieformulier. Ken jij iemand die in aanmerking komt of werk je zelf aan vrede en het verzoenen van gemeenschappen? Neem dan contact op met de dienst communicatie via communicatie@huldenberg.be. (SVDL)