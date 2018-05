Garage en houtstapel op Smeysberg vatten vuur 08 mei 2018

02u29 0

Op de Smeysberg in Huldenberg liep gisterenvoormiddag een woning schade op bij een brand ontstaan in een garage.





De bewoner was bezig met slijpwerken in de garage, hierdoor vatte rond 10.50 uur een aangrenzende houtstapel vuur.





De brandweer van Overijse bluste de vlammen, maar kon niet voorkomen dat de garage en verschillende aangrenzende ruimtes





rookschade opliepen. Er raakte niemand gewond.





(SVDL)