Fotoreportage 2018 in 't Pijlijser Stefan Van de Weyer

18 februari 2019

Wie graag de leukste momenten van 2018 wil herbeleven, is op donderdag 21 februari welkom in lokaal dienstencentrum ’t Pijlijser in het centrum van Huldenberg. Daar zijn de foto’s van de activiteiten van vorig jaar te bekijken. Ook foto’s bestellen kan.

Iedereen is er welkom in de zaal in de René Borremansstraat tussen 14 en 15 uur. De toegang is gratis. Aan gasten wordt gevraagd om op hun aanwezigheid te bevestigen en dat via dienstencentrum@huldenberg.be of door te bellen naar 02/302.43.59