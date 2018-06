Ereburger Zjef Vanuytsel krijgt standbeeld 04 juni 2018

De gemeente Huldenberg heeft gisteren chansonnier en architect Zjef Vanuytsel postuum als ereburger gehuldigd. Vanuytsel kreeg er zijn eigen standbeeld.

Zanger-architect Zjef Vanuytsel heeft vanaf nu zijn eigen standbeeld in Huldenberg. Het symboliseert hem in de wolken. Het beeldhouwwerk is van de hand van Dany Tulkens die Zjef goed gekend heeft. "Hij zou zeker niks statig gewild hebben. Zjef heeft door zijn talenten altijd de mogelijkheid gehad om zijn dromen te realiseren. Hij heeft altijd in de wolken geleefd. Dat heb ik willen weergeven zonder al zijn talenten uit te beelden." Het standbeeld werd onthuld in het bijzijn van familie en vrienden. "Ik herinner me hem als een heel warme collega. Ik heb altijd naar hem opgekeken en zijn liedjes bewonderd. 'De Zotte Morgen' is een mijlpaal in de kleinkunst geweest", reageert Johan Verminnen. Streekgenoot en zanger DAAN bracht na het academische gedeelte een muzikaal eerbetoon aan Vanuytsel. Die kreeg verder nog het Ereteken van de Arbeid uit de handen van de Orde van Architecten. Vanuytsel ontwierp als architect in Huldenberg het gemeentehuis en de plaatselijke sporthal. In het nummer 'De stilte van het land' bezong hij ooit de streek. Vanuytsel overleed in 2015 op 70-jarige leeftijd na een langdurige strijd tegen kanker. (KAR)