Ekimanyelo krijgt Goene Pluim 02u27 0 Foto Vertommen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen Huldenberg werden Huldenbergse burgers gehuldigd die zich via een eigen project engageren in en voor het zuiden. Ekimanyelo vzw kreeg hiervoor een Groene Pluim. De Groene Pluim zet een persoon of organisatie in de schijnwerpers die zich op een bijzondere wijze inzet voor een groene, duurzame, sociale en warme samenleving. De vzw gebruikt onderwijs als hefboom tegen armoede. Ekimanyelo is actief in Congo en werd in 2013 opgericht. De school bevindt zich in Lodja, in de provincie Sankuru, in Centraal-Congo. Het gaat om een kleuter-, lagere en secundaire school, waar ongeveer 1.500 leerlingen school lopen. Naast het hoofdproject zijn er nog twee plattelandsschooltjes. Deze projecten werden uitgebouwd door Congolezen in samenwerking met Karl en Lut Bogaert uit Sint-Agatha-Rode.





(SVDL)