Eerste nostalgische dansavonden in De Linde Stefan Van de Weyer

28 november 2018

17u00 0 Huldenberg In gemeentelijke zaal De Linde in de Pastorijstraat in Ottenburg zullen op zaterdag 8 en zondag 9 december voor de eerste keer nostalgische dansavonden georganiseerd worden. De aanwezigheid van een authentiek Decaporgel zal zeker een authentieke sfeer met zich meebrengen.

Op zaterdag is iedereen in De Linde welkom vanaf 18 uur, daags nadien is dat al mogelijk vanaf 16 uur. Deze dansavond, die je op muzikaal vlak terug in de tijd brengt, zou wel eens tot in de vroege uurtjes kunnen duren.

Geïnteresseerden mogen buiten hun dansschoenen uiteraard ook hun goed humeur meebrengen. De toegang hiertoe is overigens gratis. Wie informatie wilt omtrent deze twee dansavonden met een century “junior” Decap orgel mag zeker een mailtje sturen naar Jimmytoury@hotmail.com