Eerste kerstboomverbranding op festivalweide Tomorrooiland Stefan Van de Weyer

18 januari 2019

13u50 0 Huldenberg De eerste editie van de kerstboomverbranding in Sint-Agatha-Rode vindt deze zaterdag 19 januari vanaf 17 uur plaats aan de festivalweide van Tomorrooilaan aan de Leuvensebaan 161.

Net zoals in Neerijse onlangs het geval was, wordt er een sfeervolle kerstboomverbranding op poten gezet waar je een glaasje kan nuttigen. De organisatoren van Tomorrooiland waren de voorbije weken in de weer met het verzamelen van de kerstbomen en ze zullen vanaf 17 uur ook instaan voor de verbranding ervan op hun festivalweide. Deze kerstboomverbranding voldoet uiteraard aan alle veiligheidsvoorschriften die de organisatoren door de brandweer werd opgelegd.