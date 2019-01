Eén rode brievenbus verdwijnt Stefan Van de Weyer

21 januari 2019

10u25 0 Huldenberg Bpost gaat in maart in verschillende gemeenten rode brievenbussen uit het straatbeeld halen, in Huldenberg blijft de schade beperkt tot één brievenbus. Het gaat om brievenbussen die volgens het postbedrijf te weinig gebruikt worden.

In Huldenberg zal binnen enkele maanden het rode exemplaar in de Vijverstraat ter hoogte van het nummer 53 in Sint-Agatha-Rode verdwijnen. De acht andere rode brievenbussen verspreid over Huldenberg en zijn deelgemeenten blijven tot op nader order wel nog bestaan.