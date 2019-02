Drukke februarimaand in LDC 't Pijlijser Stefan Van de Weyer

12u38 0 Huldenberg In Lokaal Dienstencentrum ‘t Pijlijser in de René Borremansstraat in het centrum van Huldenberg zal februari allesbehalve een frisse maand worden. Er zijn zeven activiteiten gepland waar ieder zijn hartje aan kan verwarmen.

Beginnen doen ze op woensdag 6 februari met een bezoek aan woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijse. Exact vijf dagen later, op maandag 11 februari wordt het Lindenhof vereerd met een bezoek. Deze half gesloten boerderij daterend uit 1756 was voorheen een kasteelhoeve. Nu is er een rustoord voor paarden in ondergebracht. Deelname aan dit bezoek kost twee euro.

Nadien volgen een Valentijnsfeest (14/2) en gaan alle remmen los op Carnaval (18/2). Op Throwback Thursday op donderdag 21 februari kan je er een fotoreportage van alle leukste LDC-momenten uit 2018 komen bekijken. Afsluiten wordt er gedaan met kennis. De lessenreeksen Engels voor beginners start er immers op woensdag 27 februari en Engels conversatie daags nadien op donderdag 28 februari.