Drukke agenda voor LDC 't Pijlijser

Januari belooft weer een drukke maand te worden in LDC 't Pijlijser in de René Borremansstraat in Huldenberg. Van een dialectenquiz, digitaal bowlen en winkelnamiddag tot het vieren van de jarigen, gezelschapsspelen spelen, zangnamiddag en creatief aan de slag gaan. Maak je keuze uit het activiteitenaanbod of doe ze gewoon allemaal! Nog nooit langs geweest in ons dienstencentrum? Geen nood, kom maar eens proeven en ervaren, iedereen welkom! Op woensdag 7 februari starten de lessen 'Engels voor beginners', schrijf je nog gauw in via dienstencentrum@huldenberg.be of 02/302.43.59. (SVDL)