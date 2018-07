Druiventro(t)s geeft impuls aan lokale economie 24 juli 2018

De gemeenten Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg hebben samen met Toerisme Vlaanderen het project 'Druiventro(t)s, een seizoen vol pittige activiteiten' gelanceerd. Doel? De nodige impulsen geven aan de lokale economie.





"De Druivenstreek heeft talrijke troeven", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. "Het seizoen van de tafeldruif loopt immers van augustus tot oktober. De Druiventro(t)s-activiteiten variëren van thematische druivenwandelingen, fietstochten en bezoeken bij de serristen tot de befaamde jaarlijkse druivenfeesten."





Om het project in de kijker te zetten, werd een folder ontwikkeld waarin de bezoeker tips en informatie kan vinden over waar hij of zij kan logeren op basis van speciale druivenarrangementen. In de folder staat eveneens informatie over de wandel- en fietstochten, maar ook wanneer de serristen bezocht kunnen worden en waar er streekproducten aangeboden worden. De informatiefolder ligt gratis ter beschikking bij de diensten voor toerisme, bij de fietscafés en logie-uitbaters. (RDK)