Druivenstreek in 2020 zonder pastoor? PRIESTERS BINNEN 2,5 JAAR MET PENSIOEN, MAAR VOORLOPIG GEEN OPVOLGERS ROBBY DIERICKX

23 januari 2018

02u25 0 Huldenberg De toekomst van de eucharistievieringen in Hoeilaart, Overijse en Huldenberg komt in het gedrang, want in de zomer van 2020 gaan de priesters van de drie parochies met pensioen. De kans dat er een opvolger gevonden wordt, is miniem. En dus vragen de pastoors aan het Vicariaat om een begeleidingstraject op te starten om de toekomst te verzekeren.

Enkele weken geleden maakten de pastoors van Hoeilaart, Overijse en Huldenberg aan het Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen bekend dat ze in de zomer van 2020 samen met pensioen gaan. "Ik zal op dat moment 73 jaar oud zijn", zegt Hoeilaarts pastoor Roger Nuyts, die onlangs al een tijdje out was met rugklachten. "Roger Ghysens van Overijse mag in 2020 75 kaarsjes uitblazen, terwijl Jaak Bertmans van Huldenberg dat jaar zijn 80ste verjaardag viert. We hebben alle drie met andere woorden een respectabele leeftijd om met pensioen te gaan. Bovendien kampen we met verschillende ouderdomskwaaltjes, waardoor het steeds moeilijker werken is."





Door het vertrek van de drie priesters dreigt de druivenstreek in de zomer van 2020 echter zonder pastoor te vallen. De opvolgers staan namelijk niet in een lange rij aan te schuiven. "We hadden gehoopt dat het bisdom in onze streek nog iemand zou vinden om ons op te volgen, maar dat is voorlopig niet het geval", gaat Roger Nuyts verder. "We gaan dan wel pas binnen ruim twee jaar met pensioen, toch is de kans klein dat we in die periode iemand vinden die onze taken wil overnemen."





Eucharistievieringen

Geen pastoor betekent ook geen eucharistievieringen meer. En dus gaan medewerkers van het Vicariaat en deken Jan Herinckx per federatie een informatievergadering organiseren. "Via die weg hopen we nog een opvolger te vinden", aldus de deken.





"Daarnaast willen we via de bijeenkomsten de medewerkers van de verschillende gemeenschappen leren kennen, informeren wat er ter plaatse leeft, welke bezorgdheden er zijn en hoe men naar de toekomst kijkt. In een latere fase willen we een denkgroep oprichten om te bekijken welke afspraken per regio gemaakt kunnen worden om zo een project uit te werken naar de toekomst toe. Er zullen regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden met bredere groepen waar voorstellen kunnen afgetoetst worden. Zo kunnen uitvaartplechtigheden en communies perfect zonder pastoor georganiseerd worden. Alleen voor de eucharistievieringen zitten we met een probleem indien we niemand vinden. Wordt er uiteindelijk toch een opvolger gevonden, dan zal bekeken worden of hij de drie parochies onder zich krijgt. Dat betekent uiteraard dat de eucharistievieringen verdeeld moeten worden onder de drie parochies."





De eerste bijeenkomst vindt op woensdag 31 januari in de federatie Hoeilaart - Jezus-Eik plaats. De infovergadering start om 20 uur in de pastorie van Hoeilaart.