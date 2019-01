Drie schepenen voor één domein Stefan Van de Weyer

14u54 0 Huldenberg In Huldenberg zullen de komende zes jaar drie schepenen de dienst sociale zaken waarnemen. Deze schepenfunctie wordt om de twee jaar dus door iemand anders ingevuld. De drie schepenen zijn telkens van een andere partij. Verruimingskandidate Gerda Vandenplas die op de lijst van Groen stond neemt nu deze functie waar, daarna wordt ze opgevolgd door Hanne Van Laer (Groen), Lisa Smets (Open Vld) neemt de slottermijn voor zich.

Op de kieslijst van Groen stonden bij de voorbije verkiezingen ook verruimingskandidaten van Sp.a, gezien de partij niet afzonderlijk opkwam. Om deze onafhankelijken enigszins te belonen voor het goede verkiezingsresultaat mag één van hen de komende twee jaar schepen van sociale zaken zijn, de helft van de termijn die Groen kreeg bij de samenstelling van het schepencollege. Ze kregen daar immers bij de bespreking daarvan vier jaar de portefeuille van sociale zaken.

Een opmerkelijke verdeling maar burgemeester Danny Vangoidtsenhoven ziet het probleem niet.

“Het is een vrij simpele verdeling. Deze bevoegdheid kan met drie schepenen even correct worden uitgevoerd als met ééntje. Groen had voor hun termijn van vier jaar een afspraak met een onafhankelijke die de helft kreeg. Elk van hen zal ook perfect voorbereid zijn voor hun taak die hen telkens twee jaar te wachten staat”, aldus burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld).