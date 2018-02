Doe mee voor minder CO2 in Huldenberg 21 februari 2018

02u27 0

Heb jij het ook zo gehad met zwerfvuil? Noteer dan zaterdag 10 maart in je agenda. Vrijwilligers van Natuurpunt en andere verenigingen, gewapend met werkhandschoenen en afvalzak, schuimen die dag de straten af in Neerijse, op zoek naar al wat niet in de natuur thuishoort. Iedereen is op 10 maart welkom vanaf 14 uur voor de zandgroeve aan het kruispunt van Ganzemanstraat met de Zavelstraat. De organisatie voorziet handschoenen, hesjes en vuilniszakken. Het einde is voorzien rond 18 uur. Gaan jij, je buurt, straat of vereniging ook de strijd aan tegen zwerfvuil? Neem contact op met de dienst Omgeving. Hesjes, grijpers en vuilniszakken kan je uitlenen, de gemeentelijke diensten halen de volle zakken zwerfvuil nadien op. Info via milieu@huldenberg.be of 02 302 43 32 (SVDL)