Deel van Huldenberg zonder water door lek in de Langeheidestraat Stefan Van de Weyer

03 december 2018

17u03 0 Huldenberg In de Langeheidestraat in Ottenburg ontstond maandagnamiddag rond 15.30 uur tijdens het uitvoeren van graafwerken een waterlek. Als gevolg hiervan moest een deel van Huldenberg het meerdere uren zonder water stellen.

“De hoofdleiding van onze leidingen geleden in de Langeheidestraat raakte beschadigd. Hierdoor zit een groot gedeelte van Huldenberg zonder water. De herstelling van dit euvel kan duren tot in de late avond”, klonk het bij De Watergroep maandagnamiddag, ze verontschuldigden zich verder voor de hinder hiervan bij de bewoners.

De getroffen waterleiding in kwestie werd doorboord tijdens graafwerken. De Watergroep is ondertussen gestart met de herstelling daarvan. Als gevolg hiervan zullen de inwoners van de Langeheidestraat, Kleine Langeheidestraat, de Grote Grubbe en een deel van de Florivalstraat de komende uren niet over leidingwater kunnen beschikken.