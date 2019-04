De bibliotheek verhuist van Neerijse naar het centrum Stefan Van de Weyer

03 april 2019

09u10 0 Huldenberg De plaatselijke Openbare Bibliotheek Huldenberg gevestigd in de Donkerstraat in het centrum van Neerijse zal in de nabije toekomst verhuizen naar het centrum van Huldenberg. De nieuwe bib zal tot één derde meer boeken kunnen herbergen in het pand op het Gemeenteplein waar tot eind 2018 kinderdagverblijf Baby Biebel Box verbleef.

Na de verhuis van het kinderdagverblijf naar de De Peuthystraat 62 stond het pand even leeg.

“We hielden dat pand al een hele tijd in het oog, dat dateert al van voor de vorige legislatuur. Ook de centen om de bibliotheek te verhuizen naar het centrum lagen al meer dan even klaar”, verduidelijkt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld), die duidelijk niet over nacht ijs is gegaan. “De voormalige schoolgebouwen in Neerijse raakten stilaan verouderd, een verhuis drong zich stilaan op. We kregen van de eigenaar van het pand de belofte dat we het mochten en konden kopen. Daar wordt nu zo snel mogelijk werk van gemaakt. Er moeten nog wat aanpassingen komen aan de inrichting in het gebouw van het Gemeenteplein. In het nieuwe pand zal ook er ook meer plaats zijn en kunnen er tot één derde meer boeken onderdak vinden. In ons gemeentecentrum is er ook een beter bereik voor de bib en is het qua mobiliteit ook beter gelegen.”