Dansketting aan Den Elzas 28 april 2018

De Dag van de Dans wordt vandaag in Huldenberg uitbundig gevierd. Vanaf 14 uur worden alle dansers en geïnteresseerden





verwacht aan cultuurzaal Den Elzas in de Elzasstraat 19. Fitte dansbenen zijn een vereiste om er de fijnste dansketting te maken in Huldenberg. Bekijk het volledige programma van de Kunstenweek Huldenberg 2018 op Facebook op de groep Kunstenweek Huldenberg 2018. (SVDL)