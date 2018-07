Christoff en Lindsay op negende Halfoogstfeesten 10 juli 2018

Het programma van de negende editie van de Halfoogstfeesten in Huldenberg is ingevuld. Lindsay en Christoff staan er op het podium. De festiviteiten lopen van 10 tot 15 augustus.





Op 10 augustus is er vanaf 16 uur de Afterworkparty georganiseerd door de Jeugdraad, om 21 uur is het Huldenberg Beach. Daags nadien volgt het optreden van Christoff en Lindsay vanaf 20 uur, met Stefke Lood in het voorprogramma. Op 12 augustus is het verzamelen geblazen voor de Rochusommeganck. Op 14 augustus koersen vanaf 18 uur de elites z/c en de beloften. Om 20 uur geeft Booster een rockoptreden. Op 15 augustus vinden vanaf 16.30 uur de dorpelingenkoersen plaats en geeft om 19.30 uur covergroep Frequent Flyer het beste van zichzelf. Om 21.30 uur start de Fakkelloop aan Café Casino. Het is de traditionele afsluiter van de Halfoogstkermis. Info of inschrijven kan via michiels.marc@telenet.be (SVDL)