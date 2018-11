Centrum Ganspoel zoekt torbaltrainer Stefan Van de Weyer

14 november 2018

15u18 0 Huldenberg Torbal is een sport die wordt gespeeld door blinden en slechtzienden. In centrum Ganspoel in Neerijse zijn er twee groepen jongeren die heel graag torbal spelen. Een groepje van kinderen die naar de lagere school gaan en een groepje van jongeren die middelbaar onderwijs volgen. De gemeente Huldenberg is op zoek naar een torbaltrainer.

De torbalsessies vinden wekelijks plaats in centrum Ganspoel op donderdagavond en dit telkens tussen 18 en 20 uur. De kinderen zijn eerst tussen 18 en 19 uur aan de beurt, de jongeren komen het uurtje nadien in actie. Indien je interesse hebt om hun trainer te worden contacteer dan best Centrum Ganspoel groep De Pit via depit@ganspoel.be of via 02 784 20 42. Indien een kandidaat interesse voor het spel vertoont, maar de regels nog niet kent, dan kan er steeds een opleiding voorzien worden.