CD&V wil mantelzorgpremie invoeren 29 juni 2018

02u25 0

CD&V Huldenberg is aan het brainstormen geslagen over een sterk mantelzorgplan nadat het eerder in sociaal huis 't Pijlijser een gespreksavond rond het thema 'Mantelzorg' had gehouden. De partijleden wisselden er ideeën uit over het invoeren van de mantelzorgpremie en de opstart van een mantelzorgplan. Het doel van dit overleg was informatie te verzamelen over de rol die de gemeente kan spelen in de ondersteuning van de mantelzorger. "CD&V wil inzetten op een sterk mantelzorgplan voor Huldenberg en op (thuis)zorg in het algemeen. Een mantelzorgplan, met de invoering van een mantelzorgpremie, is een speerpunt in ons programma. We danken oprecht alle mantelzorgers voor hun inzet", zegt schepen voor Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Herman Depré. (SVDL)