CD&V wil eigen Nederlandstalige MUG MENSEN IN NOOD WORDEN REGELMATIG ALLEEN IN FRANS GEHOLPEN ROBBY DIERICKX

27 januari 2018

03u45 0 Huldenberg De inwoners van de Druivenstreek zijn het beu dat ze in noodsituaties dikwijls door Franstalige ambulanciers geholpen worden en vervolgens naar Brusselse ziekenhuizen gebracht worden. "Probeer in nood maar eens in het Frans uit te leggen wat er aan de hand is", klinkt het. CD&V Overijse roept dan ook op om een Nederlandstalige MUG-dienst op te richten in de druivengemeenten.

"Je ne parle pas le Néerlandais." Dat kreeg de 84-jarige tante van Daniël Pelleriaux uit Jezus-Eik onlangs te horen toen ze na een hersenbloeding hulp kreeg van ambulanciers uit Brussel. "Ongehoord", vindt Daniël. "In noodsituaties moet je je altijd in je moedertaal kunnen uitdrukken. Mijn tante verstond niets van wat de jonge arts aan het vertellen was. Hij vroeg onder meer welke medicatie ze gebruikte, maar daar kon ze niet op antwoorden. De ambulanciers wilden haar vervolgens naar het Sint-Lukasziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe brengen, maar daar wordt ook voornamelijk Frans gesproken waardoor ze ongetwijfeld niet goed geholpen zou worden. Uiteindelijk bracht een ziekenwagen van de brandweer van Overijse haar toch naar het UZ Gasthuisberg in Leuven."





Ook Roger Rogge uit Overijse werd begin november na een hartaanval door twee Franstalige verplegers geholpen. "Ze wilden me vervolgens naar een ziekenhuis in Brussel brengen, terwijl mijn medisch dossier in Leuven ligt", vertelt de 69-jarige man. "Na lang aandringen namen ze contact op met Gasthuisberg, zodat ze wisten welke inspuiting ik moest krijgen. Uiteindelijk brachten ze me toch naar Leuven. Ik begrijp dat wanneer het echt dringend is je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht moet worden, maar in alle andere gevallen moet je toch terecht kunnen in een ziekenhuis waar men je moedertaal spreekt."





Taalwet blijft dode letter

Omdat almaar meer inwoners van de druivenstreek klagen over Franstalige ambulanciers, vraagt CD&V Overijse de oprichting van een Nederlandstalige MUG-dienst voor de druivengemeenten. "Door het gebrek aan kennis van het Nederlands riskeren patiënten onvoldoende behandeld te worden of zelfs een verkeerde behandeling te krijgen", zegt voorzitter Alan Pauwels. "De taalwetgeving is in Brusselse ziekenhuizen echter dode letter en daarom roepen we alle partijen in Overijse en in de buurgemeenten op om zich achter het plan te scharen om een MUG-dienst in de druivenstreek op te richten zodat de inwoners eindelijk in hun moedertaal verzorgd kunnen worden. We zullen juridisch laten onderzoeken wat kan en wat niet kan om voor eens en voor altijd een einde te stellen aan deze wantoestand."





Volgens Inge Lenseclaes (Overijse/N-VA), burgemeester van Overijse, is zo'n eigen MUG-dienst voorlopig nog niet aan de orde. "We moeten eerst zien dat onze hulpverlening voldoende manschappen telt. De brandweer kampt immers met een nijpend personeelstekort. Zodra dat afgerond is, zullen we bekijken of zo'n eigen MUG-dienst mogelijk is. Dat zal uiteraard afgestemd moeten worden met onze hulpverlening. Maar het is zeker interessant om te kijken of we dit kunnen oprichten."