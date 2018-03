CD&V streeft naar gemeente waar iedereen mee is 08 maart 2018

Bij CD&V Huldenberg was het een gezellige bedoening op de nieuwjaarsreceptie die onlangs plaatsvond in Lokaal Dienstencentrum 't Pijlijser in de René Borremansstraat.





Naast een hapje en een drankje konden de aanwezigen genieten van inspirerende speeches van gastsprekers Eurocommissaris Marianne Thyssen uit het nabije Oud-Heverlee en Minister van Justitie, Koen Geens, uit het eigen Loonbeek. De leden van CD&VHuldenberg maakten duidelijk dat het naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 de weg vooruit neemt, naar een gemeente waar iedereen mee is.





(SVDL)