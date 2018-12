CD&V Huldenberg kiest voor verjonging en dynamiek Stefan Van de Weyer

10 december 2018

07u23 0 Huldenberg Vanaf 7 januari zal CD&V Huldenberg met een sterke ploeg oppositie voeren. Een ploeg met nieuwe gezichten die vol enthousiasme en een frisse kijk zullen meewerken aan een goed beleid voor alle Huldenbergenaren, maar ook met politici die hun jarenlange ervaring kunnen gebruiken om de standpunten van CD&V Huldenberg deze legislatuur te verdedigen vanuit de oppositiebanken.

“Om de verjonging en nieuwe dynamiek op de oppositiebanken te garanderen, heeft de afdeling eensgezind beslist dat een aantal mandatarissen ruimte maken voor nieuw bloed. Schepen Marc Verheyden staat zijn zitje af aan zijn zoon Jeroen Verheyden, ondermeer de trekker van Tomorrooiland in Sint-Agatha-Rode. Minister Koen Geens had beloofd zijn mandaat ter beschikking te stellen van een goede jongere: dat wordt Sofie Pletinckx, een jonge gedreven vrouw, energie-expert en geëngageerde inwoner van Huldenberg. Sofie Pletinckx zal eerst de partij vier jaar vertegenwoordigen in het bijzonder comité voor sociale dienst. De laatste twee jaar van de legislatuur volgt zij Walter Craps op als gemeenteraadslid. Herman Depré en Karin Devyver vervolledigen de CD&V-fractie in de gemeenteraad”, klonk het bij de Huldenbergse christendemocraten.

Ook op bestuursniveau krijgt de tendens van verjonging en vernieuwing gestalte. Huidig voorzitter Herman Depré geeft de fakkel door aan Tessa Avermaete, experte landbouw en voeding, die klaar staat om haar schouders te zetten onder een sterk lokaal beleid. Heidi Greven, begeleidster van mensen met een visuele en meervoudige beperking in Centrum Ganspoel, neemt over van Anne Vandenborre, als ondervoorzitter. Daarmee krijgt de partij, letterlijk en figuurlijk, een zeer sportieve tandem aan het roer.

CD&V Huldenberg staat klaar voor een positieve en constructieve, maar kritische stem in het gemeentebeleid. Op 27 januari stelt de partij haar nieuwe ploeg voor aan het publiek, dit tijdens een brunch in ’t Pijlijser.