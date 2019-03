Buschauffeur wil niet stoppen? Passagier trekt aan stuur: 8 maanden cel KAR

07 maart 2019

14u58 4 Huldenberg Michel D.V. is veroordeeld tot acht maanden cel omdat hij het meermaals te bont maakte op een lijnbus richting Huldenberg.

De dertiger probeerde altijd om de buschauffeur te overtuigen om tussen twee haltes te stoppen. Toen de buschauffeur daar geen gehoor aan gaf, uitte D.V. doodsbedreigingen door met zijn duim een snijbeweging over zijn keel te maken. Toen de chauffeur een tweede keer weigerde om te stoppen greep de passagier drastischer in. Hij trok aan het stuur van de bus waardoor het gevaarte op het voetpad terechtkwam en de chauffeur bruusk moest remmen. Verschillende inzittenden konden het verhaal bevestigen. D.V. gaf de feiten ook toe tijdens zijn verhoor. Hij stond terecht voor de belaging van een ex-rijkswachter. Tweemaal - eenmaal uit Huldenberg en eenmaal uit Overijse - belde hij de man met de boodschap dat de Bende van Nijvel niet dood zou zijn. En dat hij de voormalig rijkswachter “nog wel te pakken zou krijgen”. De dertiger werd in het verleden veroordeeld voor slagen en verwondingen. “De beklaagde geeft blijk van een gevaarlijke persoonlijkheid door dergelijk gedrag te stellen en dit louter omwille van het feit dat een buschauffeur niet onmiddellijk stopt op zijn vraag”, aldus de rechter. Die kende de chauffeur een schadevergoeding van 250 euro toe. D.V. kreeg in totaal acht maanden cel en 280 euro boete.