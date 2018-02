Burgemeester Vangoidtsenhoven trekt lijst Open Vld 09 februari 2018

Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld), burgemeester sinds 2012, gaat voor een nieuwe ambtstermijn. "Onze lijst wordt een goede mix tussen gevestigde waarden, zoals onze schepenen Philippe Vervoort en Nicole Vanweddingen en gemeenteraadslid Kamil Muyldermans, voorzitter van Jong VLD. Vers bloed is er ook met bijvoorbeeld Jef Verbist en Frederik François, die mee de communicatie verzorgt. Lijstduwer wordt Katia Della Faille."





Ondertussen werkt Open Vld hard aan een nieuw beleidsplan voor 2019-2025 met financieel verantwoorde investeringen. Na het afwerken van de riolering in de Neerpoortenstraat in Ottenburg, de bouw van een nieuwe school in Sint-Agatha-Rode, de Vlaamse primeur van een pop-upcontainerpark en de heraanleg van het Gemeenteplein in Huldenberg wil Vangoidtsenhoven verder gaan op de ingeslagen weg. "Het werk is nog niet af. Binnenkort start een groot project met de herinrichting van de Stroobants-, Steenbeek en Potterstraat en staat nog de dorpskernversterking en -verfraaiing op het programma. Ons doel is om ons beleid verder te zetten door fors te investeren in ons patrimonium zonder buitensporige schulden te maken." (SVDL)