Burgemeester Vangoidtsenhoven laat burger participeren aan projecten Stefan Van de Weyer

13 november 2018

16u22 0 Huldenberg Voor de verkiezingen wilde huidig en toekomstig burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld) de burger meer inspraak geven door de functie “schepen van participatie” te creëren in de gemeente. De focus zou op het werk en de inbreng van de modale burger liggen. Het is een opmerkelijk gegeven dat Vangoidtsenhoven vanaf januari 2019 zelf de hoofdverantwoordelijke is voor dit domein, echter iedereen kan bij hem 24/7 terecht.

“Ik ga dit project zelf trekken, er werd ondertussen een ambtenaar aangesteld om dit project van binnenuit te steunen. Er is momenteel trouwens al personeel in opleiding die participatiesessies volgen. Het zal geen onbelangrijke taak zijn, omdat het om grote dossiers met een impact op de burger zal gaan zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de dorpskern of banen”, opent Vangoidtsenhoven. “We stappen naar hen toe met de vraag hoe zijt het zien. Het is het plan om in eerste instantie de betrokken inwoners bij een project een idee te laten lanceren. Met hun idee trekken we naar een studiebureau om de haalbaarheid daarvan te bekijken. We beginnen dus ieder project bij de burger, vroeger heerste eerder de cultuur om een dossier te laten lopen en pas dan de burger hiervan in te lichten. Dat is voltooid verleden tijd”, stelt de ambitieuze burgemeester.