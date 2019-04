Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven voorgedragen als voorzitter van Riobra Stefan Van de Weyer

10 april 2019

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld) werd recentelijk unaniem voorgedragen als voorzitter van netbeheerder van de rioleringen Riobra. Gezien zijn ervaring met wegenwerken en zijn huidige functie als verantwoordelijke voor ruimtelijke ordening kan zijn expertise wel eens een doorslaggevende rol spelen.

“Onze gemeente is duidelijk niet de meest evidente om rioleringen aan te leggen en dit door zijn vele zijn valleien, plateau’s en flink wat hoogtemeters. Er is wel een inhaalbeweging aan de gang, maar er is nog altijd flink wat werk aan de winkel”, wist VanGoidtsenhoven. Op de Raad Van Bestuur van de Riobra, dat voor de aanleg van rioleringen in Vlaams -Brabant instaat, werd de burgemeester unaniem voorgedragen als voorzitter. “Het biedt ons bij deze de opportuniteit om de de nog uit voeren werken van dichtbij op te volgen en de resterende werken op de agenda te plaatsen. Huldenberg kan er enkel beter van worden en zo kunnen we via de raad van bestuur ook aandacht vragen voor de situatie in onze gemeente”, klonk het.