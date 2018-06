Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven trekt Open Vld-lijst 26 juni 2018

Huidig burgemeester Danny Vangoidtsenhoven zal de lijst van Open Vld trekken bij de komende verkiezingen. Na een enorm spannende stembusslag zes jaar geleden voelt hij zich opnieuw geroepen om te strijden voor de burgemeesterssjerp. "We steken eerst onze energie in de opmaak van een beleidsplan, of beter, een vervolg op ons vorige. Niettegenstaande we het gros van wat we beloofden uitvoerden of reeds in de pijplijn hebben zitten, moeten we vandaag werken aan een beleid voor de toekomst. Bouwen en mobiliteit worden twee grote uitdagingen in onze klimaatvriendelijke gemeente", verklaarde Vangoidtsenhoven. De blauwe lijst raakt verder stapje voor stapje ingevuld. Lisa Smets (22), een bijna afgestudeerde journaliste, was voorheen lid van de Leuvense jeugdraad, maar komt nu op voor de blauwe kleuren. Luc Decoster uit Loonbeek is na een carrière van 42 jaar op pensioen en stelt zich als kandidaat-gemeenteraadslid. Na jaren op de achtergrond wil hij zich nu actief inzetten. Na een loopbaan bij de bank bekent Anne-Marie Vanderseypen (59) ook kleur en wil ze zich inzetten voor de liberalen en dit met een luisterend oor en een warm hart. (SVDL)