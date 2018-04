Brouwerij De Kroon viert vijfde verjaardag met koers 16 april 2018

02u32 0

In Neerijse was het gisteren feesten geblazen: brouwerij De Kroon vierde namelijk zijn vijfjarige bestaan. Dat werd gevierd met optredens van koperensemble Bravoer en Los Kabrios en een grote barbecue.





Tegelijk bestaat wzc Ter Meeren 30 jaar. De wielerliefhebbers van Halfoogst vzw zagen hierin de ideale mogelijkheid om na jaren opnieuw een koers te organiseren in de gemeente. De start lag aan de brouwerij, de aankomst aan het woonzorgcentrum.





"De koers heet toepasselijk De Grote Prijs De Kroon. Het is een wedstrijd op een deel van het parcours waarop de profs de Brabantse Pijl rijden", klonk het.





Aan de cafetaria van het wzc konden de hongerigen tussen 16 en 18 uur genieten van een frietje aan het frietkot. (ADPW)