Bingo in het LDC 14 juli 2018

Op donderdag 26 juli is het tussen 14 en 16 uur tijd voor bingo in het lokaal dienstencentrum 't Pijlijser in de René Borremansstraat in Huldenberg. In het LDC laten ze de balletjes rollen tot er een winnaar uit de bus komt. Iedereen is er uiteraard van harte welkom, de deelname is gratis.





Gelieve uw aanwezigheid op voorhand te bevestigen via LDC





't Pijlijser via het telefoonnummer 02/302 43 59 of een mailtje naar dienstencentrum@huldenberg.be.





(SVDL)