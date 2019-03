Bijna 10.000 euro subsidie voor vergroening tuin gemeentezaal De Linde Stefan Van de Weyer

22 maart 2019

11u11 0 Huldenberg De provincie Vlaams-Brabant geeft 170.054 euro aan elf gemeentelijke natuurprojecten, daarbij een project in Huldenberg. De vergroening van de tuin aan de gemeentezaal De Linde in Ottenburg krijgt een subsidie van ongeveer 9.500 euro. Het gaat om het project Ottopia die via de vergroening van de tuin van De Linde de dorpskern van Ottenburg natuurlijker wil maken.

“De dorpsraad van Ottenburg is al meerdere jaren bezig met het herinrichten van de tuin bij gemeentezaal De Linde. In samenwerking met het RLD werd nu een toekomstvisie opgemaakt. Ze willen de natuurwaarde verbeteren met specifieke aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door nestgelegenheid in bijenhotel en nectarvoorziening verschaffen voor solitaire bijen dit verspreid over het jaar via bloembollen, bloemenweiden en een variatie aan inheemse struiken en bomen. Ze willen een open ruimte in de dorpskern bewaren en accentueren, zoals het verwijderen van overbodige muren, en de beeldkwaliteit ervan verhogen. Finaal moet er een groen en leefbaar dorpscentrum ontstaan dat dienst kan doen als ontmoetingsplaats voor omwonenden”, klonk het bij de provincie. “Deze subsidies helpen om de biodiversiteit doelgericht te versterken”, zegt Bart Nevens (N-VA), provinciaal gedeputeerde voor milieu. “Door in onze provincie zoveel mogelijk groene ruimten te creëren, wapenen we ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en hitte. Daarnaast maakt meer natuur onze buurten ook aangenamer en komt het onze gezondheid ten goede”.

Om deze subsidie te bekomen moeten gemeentelijke natuurprojecten een meerwaarde geven aan de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit. Daarnaast moet er een relatie zijn met de koesterburen en er moet voldoende participatie zijn van lokale actoren. Gemeenten kunnen tot tachtig procent provinciale ondersteuning krijgen bij de realisatie van natuurprojecten. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 20.000 euro per project.

