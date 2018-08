Bib van Huldenberg organiseert Kinder- en Jeugdjury 23 augustus 2018

Vanaf dit schooljaar organiseert de bibliotheek van Huldenberg samen met haar collega's uit de Druivenstreek de Kinder- en Jeugdjury. Via de Kinder- en Jeugdjury kunnen kinderen over heel Vlaanderen hun stem uitbrengen voor hun favoriete boeken. In de bibliotheek gaan ze daarom van start met leeskringen waar kinderen de boeken samen kunnen lezen en bespreken. Er zijn vijf leesgroepen opgedeeld per leeftijdscategorie voorzien.





Namelijk tussen 6 en 8 jaar, tussen 8 en 10 jaar, tussen 10 en 12 jaar, tussen 12 en 14 jaar en ouder dan veertien jaar.





Op de website www.kjv.be vind je de titels die dit jaar geselecteerd werden voor de Kinder- en Jeugdjury. Lijkt het je leuk om mee te lezen en over boeken te praten?





Neem dan contact op met de bib via bibliotheek@huldenberg.be voor meer informatie.





(SVDL)