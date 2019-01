Bevoegdheden van de schepenen ingevuld Stefan Van de Weyer

24 januari 2019

14u22 0 Huldenberg De invulling van het schepencollege van Huldenberg was al even gekend. Waarvoor de burgemeester en zijn vier schepenen effectief bevoegd zijn, raakte pas recent wereldkundig. Opvallend is dat burgemeester Danny Van Goidtsenhoven (Open Vld) de hete aardappel van de ruimtelijke ordening op zich neemt. Luc Robijns (Groen) krijgt enkele hete hangijzers die hij belangrijk vindt zoals het milieu en de verkeersveiligheid. Twee schepenen worden tijdens hun termijn vervangen.

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven neemt de ruimtelijke ordening en planning, patrimonium, onderwijs, communicatie, participatie, personeel en administratie, politie en brandweer voor zich. Zijn partijgenote Nicole Vanweddingen, werd aangeduid als eerste schepen, en buigt zich over de departementen van landbouw, toerisme, burgerzaken en bevolking, begraafplaatsen, cultuur, bibliotheek, erfgoed, kinderopvang en fair trade. Tijdens haar termijn wordt ze aan de wacht afgelost door voorzitter van Jong Vld Huldenberg, Kamil Muyldermans. Hij neemt dan ook de domeinen van jeugd en sport over van de tweede schepen.

Tweede schepen Philippe Vervoort (Open Vld) behartigt de domeinen van financiën, lokale economie, jeugd, sport en feestelijkheden.

Voor Groen werd voormalig provinciaal gedeputeerde Luc Robijns aangewezen als derde schepen en deze krijgt de departementen van mobiliteit, trage wegen, verkeersveiligheid, werken in eigen beheer, milieu, klimaat en duurzaamheid, wonen, Noord/Zuid en ICT.

Onafhankelijke verruimingskandidate op de lijst van Groen, Gerda Vandenplas is de vierde schepen en is bevoegd voor sociale zaken, gezondheid, welzijn, ouderen, dienstencentrum en dierenwelzijn. Na twee jaar neemt Hanne Van Laer (Groen) over. De laatste termijn van twee jaar voor deze diensten is voor Lisa Smets (Open Vld).