Betrapt met gestolen fiets 02u29 2 Huldenberg Een 18-jarige student uit Huldenberg is vrijdagnacht betrapt toen hij een fiets wilde stelen.

Leuven





De jonge man stapte samen met een onbekende vriend door de Brusselsestraat terwijl ze aan verschillende fietsen voelden. Toen hij een niet-slotvaste fiets opmerkte, nam hij deze mee. Een getuige, die een duo al een tijdje van op afstand in de gaten hield, zag dit en vroeg of het zijn fiets was. Toen de man agressief reageerde op die vraag en er vandoor ging met de fiets, belde de getuige de politie. De verdachte die de fiets had meegenomen kon even later met fiets aan de hand worden aangetroffen. De man had zich nog verstopt in een gangetje toen hij de patrouille zag aankomen, maar tevergeefs. Er werd een proces-verbaal opgesteld.





(ADPW)