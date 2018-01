Bekende en minder bekende namen op lijst gemeenteraads-verkiezingen CD&V Huldenberg 23 januari 2018

02u25 0 Huldenberg Op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V-afdeling Huldenberg werden de lijsttrekker en lijstduwer bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Eerste schepen Marc Verheyden trekt de lijst, minister van Justitie Koen Geens uit Loonbeek duwt.

Naast gekende namen zoals de huidige schepenen, staan er eveneens een paar nieuwe gezichten op de lijst. Het gaat onder andere over Sofie Pletinckx uit Huldenberg, actief bij EDF Luminus en dr. ir. Tessa Avermaete uit Neerijse, postdoctoraal onderzoeker aan de divisie bio-economie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Verder zal ook Katrien Spaas, verantwoordelijke sociale dienst bij het departement zorg van het Sociaal huis in Tervuren op de lijst prijken. "Zij brengen met hun deskundigheid en enthousiasme een nieuwe wind in het bestuur. De tweede en derde plaats op onze lijst zijn nog niet bekend, dat moet intern nog besproken worden. Wat zeker is, is dat de tweede plaats naar een vrouw gaat en de derde en vierde plaats op de lijst voor een huidige schepen zullen zijn en dat het gevestigde waarden zijn. Minister Geens zal met enthousiasme een mandaat opnemen om een jongere beloftevolle partijgenoot te sturen en de lijst duwen", wist lijsttrekker Verheyden. "De thema's waarop we zullen hameren naar oktober toe, zullen later bekend worden gemaakt." (SVDL)