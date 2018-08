Bedrijvigheid in diensten-centrum 't Pijlijser 01 augustus 2018

Ook in augustus is er bedrijvigheid in het Sociaal Huis en Dienstencentrum 't Pijlijser in de René Borremansstraat in Huldenberg.

Op donderdag 9 augustus is er een daguitstap naar Recogne en Achouffe in de provincie Luxemburg. Deze activiteit is volledig volzet met een groeiende wachtlijst.





62 enthousiastelingen vertrekken die ochtend voor een goed gevuld cultureel en culinair programma! Op maandag 27 augustus kan je vanaf 13.30 uur gratis de lezing over 'eenzaamheid' bijwonen, door een medewerker van Tele-Onthaal. Op donderdag 30 augustus wordt de zomervakantie afgesloten met een etentje, er wordt samen op restaurant gegaan, iedereen welkom! Inschrijven tot en met 23 augustus. Van 13 tot en met 17 augustus is het dienstencentrum gesloten. (SVDL)