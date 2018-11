Bedreigde Vroedmeesterpad gedijt goed in zandgroeve Stefan Van de Weyer

16 november 2018

16u40 0 Huldenberg De Vroedmeesterpad was in de zandgroeve in de Ganzemanstraat in Neerijse even onderdeel van de inzet over de al dan niet sluiting van de activiteiten van bouwbedrijf De Kock. Ondertussen stond de firma een oude groeve af waar de dieren, die slechts op enkele locaties in België te bezichtigen vallen, zich volledig kunnen ontwikkelen. In Vlaanderen en Europa zijn ze een beschermde diersoort.

Natuurpunt baat de oude zandgroeve al vijftien jaar uit. Voor de vroedmeesterpad werd onlangs een soort beschermingsplan goedgekeurd. De mannelijke vroedmeesterpad dankt zijn naam aan zijn verregaande vorm van broedzorg. Hij draagt de eitjes ongeveer drie weken mee op zijn rug en aan de poten. Hij houdt zijn eitjes bij tot ze na drie weken uitkomen om ze zo ongeschonden in het water te krijgen, waar ze zich ontwikkelen.

“We konden ondertussen deze groeve met een oppervlakte van ongeveer twee hectaren verkrijgen ten voordele van de Vroedmeesterpad. In deze groeve zit een van de laatste kolonies uit onze contreien. We doen enorm ons best om hun aantallen de hoogte in te jagen, maar de cijfers zijn voorlopig niet schitterend”, legt Sam Bennekens van Natuurpunt Druivenstreek uit. “We kunnen op twee manieren hun aantallen tellen. Ze geven bijzondere fluitconcerten waarmee ze de vrouwtjes willen lokken, zo konden we vijf mannetjes tellen. We scheppen ook larven om te zien hoe goed de voortplanting gebeurde, we zien er ongeveer vijftig per schepbeurt, op zich zijn dat geen goede cijfers. In Nederlands Limburg tellen ze meer diertjes, maar daar zijn ze al vele jaren aan het werken. Bij ons krijgen de dieren veel concurrentie van de meerkikker, een exoot uit de Balkan. Ten onrechte denkt men soms dat het brulkikkers zijn”, aldus Thomas Vandenberghe van Natuurpunt Druivenstreek en Hyla, de Vlaamse studiegroep van Natuurpunt voor amfibieën.

De vroedmeesterpad wordt jaarlijk in de kijker gezet net voor vaderdag, gezien zijn voortreffelijke kwaliteiten om voor het gezin te zorgen.