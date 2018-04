Arbeiders zoeken tijdens bouwverlof naar lek in riolering 06 april 2018

02u24 0

In de Tommestraat in Ottenburg zijn arbeiders ondanks het bouwverlof in de weer om een lek op te sporen in de riolering. Bij de aanleg daarvan was er bij een aansluiting tussen twee buizen onlangs sprake van een drukverlies, wat wees in de richting van een lek. Dit moet eerst gevonden worden voor er met de bekisting van de betonnen boorden langs de weg en de aanleg van het asfalt kan begonnen worden. Ondanks deze kink in de spreekwoordelijke kabel voorzien ze bij de gemeente geen problemen om op schema te blijven. (SVDL)