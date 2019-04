910 amfibieën veilig overgezet Stefan Van de Weyer

08 april 2019

11u49 2 Huldenberg Vrijwilligers hebben in februari en maart meer dan 900 amfibieën de straat over geholpen op de Langerodestraat, Loonbeekstraat en Wolfshaegen. Meer dan de helft van de diertjes werden in de Langerodestraat veilig over geholpen.

In de Langerodestraat in Huldenberg werden 508 kikkers naar de overkant van de straat geholpen, de overzetters noteerden er ook dertig platgereden kikkers. Er werden daar ook nog twee salamanders overgezet. Op Wolfshaegen in Sint-Agatha-Rode werden 241 padden, elf kikkers en drie salamanders de straat over geholpen. In de Loonbeekstraat en de Ganzemanstraat werden 142 padden, twee salamanders en één kikker verzameld.