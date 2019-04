59ste Brabantse Pijl komt enkele keren door Huldenberg Stefan Van de Weyer

16 april 2019

16u17 0 Huldenberg De profs uit het wielerpeloton zullen woensdag tijdens de Brabantse Pijl het Huldenbergse grondgebied verschillende keren doorkruisen. De eerste keer net na de start in Leuven. De helling van de Holstheide ligt tijdens de namiddag nog vier keer op de weg van de renners tijdens de plaatselijke rondes.

Nadat de wielerprofs in Leuven starten om 12.40 uur komen ze via het Bertemse Korbeek-Dijle op Huldenbergse wegen. De renners zouden omstreeks 12.50 uur in Neerijse de Langerodestraat, de Kapelbergstraat, de Dorpstraat en de Loonbeekstraat nemen. In Loonbeek zal er twee kilometer op de Sint-Jansbergsesteenweg worden gereden. Daarna volgen de Kriegelstraat en de Borremansstraat in het centrum van de gemeente. Waarna ze de eerste klim van de dag aanvatten op de Smeysberg, daarna fietsen ze verder op Holstheide en draaien ze rechtsaf naar Wolfshaegen om in de richting van Overijse te verdwijnen.

Na een ommetje door het Pajottenland en Waals-Brabant zullen de renners tussen 15.28 en 15.36 uur via Wolfshaegen nog vier keer de hellende Holstheide moeten overwinnen. De renners rijden telkens na de klim via de Stroobantsstraat, de Koxberg, de Elzasstraat en De Peuthystraat terug in de richting van Overijse. Ze fietsen er voor de laatste keer voorbij tussen 17 en 17.25 uur.

De Elzasstraat raakte net op tijd klaar, vrijdag werd er nog een toplaag gelegd en voorbije maandag werd de signalisatie er verwijderd. Er geldt een algemeen parkeerverbod op de omloop tijdens de wedstrijd. Indien er echt verkeer langs moet, dan moeten de wagens de richting van de koers volgen.

Meer over Holstheide

wielersport

sportdiscipline

sport

Overijse

Elzasstraat

Wolfshaegen

Leuven