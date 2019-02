28ste mountainbikehappening in Huldenberg Stefan Van de Weyer

13 februari 2019

10u44 0 Huldenberg Het mountainbike team van de Landelijke Gilde Loonbeek organiseert op zondag 3 maart voor de 28ste keer zijn wielertocht. De start en aankomst zal die dag aan sporthal De Kronkel op het Gemeenteplein plaats vinden.

De inschrijvingen gebeuren de dag zelf in De Kronkel en wel tussen 8 en 10.30 uur. Je kan deelnemen aan mountainbikeritten op een hellende omloop met een lengte van respectievelijk 25, 35, 45, 55 en 65 kilometer. Meer inlichtingen vallen te verkrijgen via info@lg-loonbeek.be of www.lg-loonbeek.be. Ook de Vlaams-Brabantse afdeling van Cycling Vlaanderen staat mee in voor de organisatie.