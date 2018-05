26 Fietsnetwerken verbinden Vlaams- en Waals-Brabant 30 mei 2018

02u31 0 Huldenberg Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde de nieuwe 'fietskaart Vlaams-Brabant'. Een belangrijke vernieuwing zijn de 26 aansluitingen van Vlaams-Brabantse fietsroutes met het fietsnetwerk in Waals-Brabant.

Deze verbindingen werden voorgesteld in Sint-Agatha-Rode op de grens tussen beide provincies. In 2014 kwamen de eerste verbindingen tot stand Eind 2016 lag een eerste voorstel van effectieve fietsknooppuntverbindingen tussen Vlaams- en Waals-Brabant op tafel. Beide provincies stelden deze in 2017 op punt, nu zijn de 26 verbindingen realiteit. Vlaams-Brabant is hiermee 30 km aan trajecten en 23 knooppunten rijker. "Belangrijker dan de extra kilometers en knooppunten zijn de vele extra mogelijkheden aan uit te stippelen fietstochten tussen beide provincies. Dit betekent niet alleen nieuwe uitdagingen voor fietsers, ook de gemeentelijke toeristische diensten zien de mogelijkheden voor nieuwe fietsproducten toenemen. De toeristische organisaties van Vlaams- en Waals-Brabant denken na over provinciegrensoverschrijdende fietsprojecten", zegt provinciaal gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen. De nieuwe fietskaart is te koop aan 7 euro in de boekhandels en toeristische infokantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties. (SVDL)