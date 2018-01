12 maanden cel met uitstel voor handtastelijke vader 02u28 0

Een 53-jarige man uit Huldenberg is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor het misbruik van zijn dochter zo'n 10 jaar geleden. Het meisje was toen 13 jaar. Pas acht jaar later kwam het tot een klacht. Die trok het slachtoffer later wel terug in. Ze verklaarde dat de feiten zich vijf à zes keer hadden voorgedaan. Haar vader werd nu veroordeeld voor aanranding met geweld en bedreiging van een minderjarige, met het verzwarend element dat het om zijn bloedeigen kind ging. De vijftiger verklaarde gehandeld te hebben door stress op het werk.





"Handelingen zoals gesteld door de beklaagde zijn bijzonder traumatisch voor het slachtoffer en kunnen haar levenslang tekenen", aldus de rechter in het vonnis. De vader mag geen individueel contact zoeken met minderjarigen buiten de aanwezigheid van een derde persoon. Hij wordt ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. (KAR)